كشف صلاح محمد، مدرس، اليوم، عن تفاصيل مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022.

وقال «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المراجعة تكون شاملة لعدد من المحاور طبقاً لأسئلة الامتحان الذي يتكون من أربعة أسئلة؛ يتمثل الأول في خريطة بها خمس نقاط، وتشمل أماكن متعددة مثل البحار والعواصم وخليجي السويس والعقبة، والسؤال الثاني هو اختيار الإجابة الصحيحة من بين القوسين، ويشمل خمس نقاط، والاختيار من أربعة نقاط وأسئلة أكمل والفرق بين المصادر الأولية والثانوية والفرق بين الحقيقة والرأي.

مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022

وشملت مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022، التي حصلت عليها «الوطن»، من أحد معلمي الصف الرابع، مجموعة من الأسئلة بشأن أهمية البوصلة والخريطة وأهمية مفتاحها وتفاصيل المصادر الأولية والثانوية، وأسئلة النتائج المترتبة على حفر قناة السويس، والموقع الجغرافي لمصر والحدود التي تفصل كل محافظة عن الأخرى، وشكل علم مصر.

مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية متاحة على بنك المعرفة المصري

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022، متاحة على بنك المعرفة المصري، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها للتدريب جيداً على نمط أسئلة الامتحان التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتة إلى أن الامتحان يعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومعقمة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يشمل أسئلة موضوعية ومقالية

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022، يشمل أسئلة موضوعية ومقالية، موضحة أنه تم وضعه من قبل موجهي المواد في الإدارات التعليمية طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتة إلى أن تصحيح الامتحان يتم من قبل معلمي المدارس وبشكل يومي.