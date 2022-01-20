اعتقال رجلين بإنجلترا في إطار تحقيق الهجوم على كنيس يهودي بتكساس

ألقت قوات الأمن البريطانية في مدينة مانشستر وبرمنجهام، اليوم الخميس، القبض على رجلين، مشتبه في أن يكون لهما صلة في الهجوم على كنيس يهودي في ولاية تكساس الأمريكية، الذي نفذه البريطاني مالك فيصل أكرم، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وقال ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا، إنهم يواصلون دعم السلطات الأمريكية في تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في تكساس، مشيرا إلى أن الرجلين الذين تم اعتقالهما لا يزالان في قبضة الأمن ويتم استجوابهما.

قتل منفذ عملية الاحتجاز

يذكر أن منفذ عملية احتجاز الرهائن ويدعى مالك فيصل، 44 عاما، تم قتله برصاص سلطات إنفاذ القانون في تكساس، بعد أن أخذ رهائن في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل، السبت الماضي.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من تحرير 4 أشخاص كانوا محتجزين، وخرجوا جميعهم سالمين، في حين قتل منفذ العملية الذي كان يطالب بإطلاق سراح باكستانية مدانة بتهمة الإرهاب، خلال اقتحام الشرطة للمكان.

المنفذ ادعى انه رجل مشرد لدخول الكنيس

وبحسب ما نقلته شبكة «سي بي أس» الأمريكية عن مصدر في الشرطة فإن أكرم حصل على إذن بدخول الكنيس خلال الصلاة عبر ادعائه بأنه رجل مشرد، وتم إطلاق سراح أحد الرهائن بعد 6 ساعات، بينما نجا الثلاثة الآخرون، ومن بينهم حاخام الكنيس، بعد ذلك بعدة ساعات.

ويذكر أن «أكرم» منفذ العملية كان على قائمة مراقبة الأجهزة الأمنية البريطانية، باعتباره موضع اهتمام في عام 2020 لدى السلطات في البلاد، وأجري تحقيق في حالته خلال النصف الثاني من العام ذاته.