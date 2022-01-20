الموت يفجع الفنان اللبناني سعد رمضان: «رحلت بركة أيامي»

أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان عن وفاة جدته «الحاجة أم محمد»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، معبرًا عن حزن الشديد بفقدها وهي كانت تجمعه بها علاقة قوية، ودائما ما يحرص على مشاركة جمهوره بصورها وفيديوهات معها.

وفاة جدة الفنان سعد رمضان

ونشر سعد رمضان صورة لها عبر «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «‏كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ‏إن لله وإن إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى حب حياتي وبَرَكة أيامي وعمري جدتي الحاجة أم محمد، البقاء لله».

أخر أعمال سعد رمضان

يذكر أن آخر أعماله أغنية «حبيت» التي قام بطرحها منذ عدة أشهر عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، محققة نجاحا كبيرا، حيث حصدت 4 ونص مليون مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع ماجد ضاهر، وأخرج الفيديو حسين شعلان، وقدمها سعد باللهجة البيضاء للمرة الأولى.

سعد رمضان يغير «شو محسودين» إلى «شو مجبورين»

وبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته «شو محسودين» التي قام بطرحها عام 2019، وتفاعل معها الكثير من الجمهور، قام سعد بتغيير كلمات الأغنية وطرحها عبر حسابه على «الفيسبوك»، تماشيًا مع ظروف فيروس كورونا المستجد، وأطلق عليها اسم «مجبورين».

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

شو محجورين أنت وإنا شو محجورين

علمنا الناس كيف بيكونوا حريصين

منقط صابون ودينول بين الناس

فصاروا يقولوا عنا مجانين

ما حدا خصوا فينا نحنا حريصين

نحنا بالبيت منبقى على مطرحنا رايحين

صدقيني تلات رباعن على بعضن

يلي استهتروا وطلعو من بيتن مجانين