أول ظهور للفنان علي الحجار في حفل غنائي بالإسكندرية بعد وفاة شقيقه

أحيا الفنان الكبير علي الحجار، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا بالإسكندرية، في أول ظهور له بعد وفاة شقيقه الفنان أحمد، عن عمر ناهز 65 عاما، منذ قرابة أسبوعين.

أغاني حفل علي الحجار

في بداية الحفل، حرص الفنان الكبير على توجيه الشكر للحضور، عقب صعوده على مسرح أوبرا الإسكندرية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني، منها «الأحلام، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق البيبان، شمعة ودمعة، زي الهوي، غوايش، لسه الكلام، اخويا حبيبي، مسألة مبدأ، في قلب الليل، العروسة، تجيش نعيش، عم بطاطا، يا إسكندراني، عارفة وغيرها»، واختتم برائعتي سيد حجاب وبليغ حمدي «بوابة الحلواني».

حفل كامل العدد في أوبرا الإسكندرية

وحرص جمهور المدينة الساحلية على الحضور، بالرغم من صعوبة الطقس، ورفع شباك التذاكر لافتة «كامل العدد»، قبل موعد الحفل بأيام.

وأقيم الحفل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، التي تتبعها دار الأوبرا المصرية بجميع مسارحها، لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء القناع الطبي وقياس درجة الحرارة، والمرور من خلال بوابات التعقيم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار قد فارق الحياة منذ أسبوعين، بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء مشاهدته التليفزيون في المنزل، وهو الذي بدأ مجال الاحتراف، وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن «اعذريني» ﻷخيه علي، ثم توالت أعماله الفنية.