استئناف حركة الملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 12 يوما

صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الخميس، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية.

ووفقا لبيان المحافظة، انطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق في عرض البحر لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.

استقرار نسبي لحالة الطقس

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبي للطقس، تصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرضت المحافظة لمدة 12 يوما لموجة الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

استمرار الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

وتوقفت حركة الملاحة في البحر المتوسط وحركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، على مدار 12 يوما، حفاظا على حياة الصيادين وذلك لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث ناشد محافظ كفرالشيخ، الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، حفاظا على حياتهم وسلامهتم.

وتستمر غرفة عمليات كفر الشيخ الرئيسية في الانعقاد، وذلك لمواجهة حالة الطقس، كما يجرى شفط آثار مياه الأمطار من الشوارع بالمدن والقرى.