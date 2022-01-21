حظك اليوم برج الميزان الجمعة 21-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بأنه دائما ما يحرص على استخدام عقله بشكل كبير في التعامل مع جميع أمور حياته، إذ أنه يميل للتوازن بين جميع أمور حياته، ولا يجعل شيء يؤثر على شيء آخر، كما أنه يلجأ لاستخدام أسلوب الحيادية دائما، وعند الخروج يفضل التواجد في الأماكن المفتوحة التي تتميز بالهواء الطلف.

ويبحث مواليد برج الميزان دائما عن حظك اليوم برج الميزان لمعرفة ما ينتظره من أحداث في يومه، ونرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس تتراجع في وضع معاكس.. احترس وحافظ على اللباقة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، وتجنب الزهو.

ما هي أكثر الأبراج التي تتوافق مع برج الميزان؟

يتوافق عدد من الأبراج المختلفة مع برج الميزان، وتتضمن تلك الأبراج «برج الجوزاء، برج الدلو، برج السرطان»، ويأتي التوافق مع هذه الأبراج نتيجة لوجود علاقة تشاركية وتفاهمية بينهم، خصوصا مع شريك الحياة، فطباعهم متشابهة بشكل كبير.