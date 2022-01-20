حظك اليوم برج الدلو الخميس 20-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لديه الكثير من الصفات الطيبة، والتي تجعل الأشخاص الموجودين بجوار يلتفون حوله محاولين تكوين علاقة صداقة معه، إذ أنه يتميز بحبه لحس الفكاهة أيضا، يعشق الحرية، ويبتعد عن العادات والتقاليد التي تقيد من حركته.

ويبحث مولود برج الدلو عن الأمل بشكل دائم، إذ أنه يطالع حظك اليوم برج الدلو بشكل يومي، ونرصد من خلال السطور التالية حظك اليوم برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تتأنى في قراراتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

كيف يتعامل برج الدلو في حياته المهنية؟

يتميز مولود برج الدلو بأنه لديه شخصية تتمتع بخيال واسع بشكل كبير، الأمر الذي يجعله قادر على استخدام خياله الواسع وأفقه للوصول للمنصب العليا في عمله، كما أن شخصيته المرحة تضيف روح الطاقة الإيجابية على بيئة عمله.