حظك اليوم برج القوس الخميس 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج القوس بالعديد من المميزات أبرزها الصدق فهم صادقون في أفعالهم وأقوالهم، كما يتميزون بالتفكير العميق ويحبون المغامرة، ويتمتعون بالاستقلالية والتفاؤل، ولديهم قدر كبير من الذكاء الاجتماعي الذي يؤهلهم للتعامل مع الناس بذكاء والقدرة على التصرف في مختلف الأمور والمواقف، بالإضافة إلى أنهم رحيمون ومتسامحون ومرحون.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

وجود القمر في منزل الحظ يعدك بالنجاح ويمدك بالفضول والإصرار على معرفة الأشياء والتصرف فيها بحكمة مما يجعل الكثيرين يتعلمون منك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتبشر خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد برج القوس على المستوى العاطفي، بأن اليوم سيكون جيدا مع أحبائهم، وتبدو اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية بالنسبة لغير المرتبطين.

عيوب برج القوس

من أبرز عيوب برج القوس عدم الصبر، حيث يتّصف مواليد هذا البرج بأنهم عديمو الصبر على الأشياء ولا يستطيعون الانتظار لحين حدوثها فيصابوا بالتوتر الزائد عن الحد، ويحبون العجلة وإنجاز الأمور سريعا دون راسة جيدة لها مما يوقعهم في العديد من المشاكل، ومن عيوبهم أيضا المبالغة وحب لفت النظر والقسوة.