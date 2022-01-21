حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب دائما يواجه الكثير من المشكلات نتيجة لغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، فهو دائما لا يسمح لأي من الأشخاص المحيطين به الاقتراب من المقربين منه، خاصةً إذا كان ذلك الشخص هو شريك الحياة، كما أنه يسعى دائما إلى الاقتراب من المناصب القيادية، فيسعى بجهده للوصول لتلك المناصب.

وحبا في معرفة خفايا يومه، يحرص هذا البرج على مطالعة حظك اليوم برج العقرب، حتى يستطيع أن يتخذ حذره حيال الأشياء التي من المتوقع ان تفاجأه في يومه، ومن خلال السطور التالية، نرصد حظك اليوم برج العقرب وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

من أبرز مشاهير برج العقرب؟

وهناك الكثير من المشاهير الذين تركوا بصمة كبيرة في مجالاتهم من مواليد برج العقرب، إذ أنخ يعرف ببرج العظماء، ومن أبرز هؤلاء المشاهير، الفنان محمد حماقي والفنان أحمد وزوجته الفنانة منى ذكي.