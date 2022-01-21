حظك اليوم برج القوس الجمعة 21-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحكم في غضبك

يعرف عن مواليد برج القوس أنهم من أكثر الشخصيات التي تحمل قلبا طيبا، يمتلك جاذبية تجعل المحيطين به يرغبون في مصادقته بقوة، يعشق السفر والتنقل من مكان لمكان آخر، لا يميل إلى عيش حياه روتينية، سواء كان ذلك في حياته المهنية أو حياته الأسرية أو علاقته بشريك حياته، يعشق المغامرة وتجربة كل ما هو جديد.

ويمتلك برج القوس حس عالي من الفضول يجعله يرغب في توقع الأحداث المنتظرة والتي سيمر بها في يومه، لذلك تقدم له «الوطن» حظك اليوم برج القوس بشكل يومي، وفق خبير علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة وتجنّب المغامرة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك لتسلم من الخلافات ومن أذى البعض.

ما هي عيوب برج القوس؟

يوجد عيب كبير يعاني منه مواليد برج القوس بشكل كبير وهو عدم قدرتهم على انتظار الشيء، ولا يمتلك صدرا رحبا يساعده على انتظار الأشياء، الأمر الذي يؤثر على علاقاته بالآخرين بشكل كبير.