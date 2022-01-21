أصغر معلق رياضي: أشجع الإسماعيلي وبدأت المجال في عمر 8 سنوات

قال عمر الإسمعيلاوي، أصغر معلق رياضي، إنه بدأ التعليق الرياضي وعمره 8 سنوات، مشيرا إلى أن خاله من شجعه على هذا الأمر، الذي جعله يذهب إلى الكافيه لكي يحلل المباريات، وعندها التقى بالمعلق إبراهيم الكيلاني، الذي شجعه وأصبح يطلق عليه بصوت الإسماعيلية، موضحا أن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية المقامة في الكاميرون، أدائه متواضع، ويحتاج إلى تناسق بين اللاعبين، مشيرا إلى أن الجيل الذهبي لمنتخب مصر كان أثناء وجود اللاعب حسني عبد ربه.

لاعبو منتخب مصر ليسوا في الفورمة

وأضاف «الإسمعيلاوي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محمد صلاح فخر العرب، لكن لاعبين كثيرين ليسوا في الفورمة الخاصة بهم، موضحا باستخدام صانعي لعب وليس صانع واحد، ويرى ضرورة لعب المنتخب الكرة على الأرض لطول قامة اللاعبين الأفارقة، مطالبا مدرب منتخب مصر بعدم التجربة بتغيير أماكن اللاعبين، لأن البطولة مهمة للمنتخب.

بدأ تحليل مباريات كرة القدم منذ عمر 9 سنوات

فيما قال خالد ساجد، معلق رياضي، إنه يحلل كرة القدم منذ عمر 9 سنوات، ويتعلم من المحللين، وحمسه أخيه لكي يحلل المباريات بعد انتهاءها، ورفع الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يشجع نادي الزمالك.

على كيروش تقديم أداء أفضل

وتابع المعلق الرياضي: «على المدرب كارلوس كيروس، تقديم أداء أفضل خاصة أنه كان مساعد مدرب فريق مانشستر يونايتد، ويجب أن يدقم أداء يليق بمنتخب مصر، لافتا إلى أن مباراة مصر أمام السودان، كان أداء مصر ليس قويا، ويجب التركيز بشكل أفضل، والمنتخب مازال يتبع سياسة هيكتور كوبر الدفاعية».