محمد الشناوي: لاعبو منتخب مصر لا يشغلهم سوى إسعاد الجمهور

قال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنّ لاعبي الفراعنة يقدّرون مساندة الجماهير لهم في كأس الأمم الأفريقية، ولا يركزون سوى على إسعاد الشعب المصري، مضيفا أنّ اللاعبين قدموا كل ما لديهم في مواجهة غينيا بيساو، وسيحاولون التركيز على المرمى بشكل أكبر ضد السودان.

وأضاف الشناوي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «اللعيب» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «مساندة الجماهير لينا حاجة كبيرة جدا، اللاعبين كلهم عارفين إنهم بييجوا من مصر لحد هنا عشان يقفوا ورانا».

وتابع: «الشوط الأول كنا وحشين، لكن الشوط الثاني رجعنا وضيعنا، طول المباراة وإحنا ماسكين الكورة، اللاعبين كانوا رجالة ونفذوا كل تعليمات الجهاز الفني في مباراة غينيا بيساو، إن شاء الله الجاي يكون أحسن ونقدر نفرح الجماهير».

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