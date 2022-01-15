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تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو.. السعيد أساسيا والسولية يعود

كتب:

محمد هانئ
08:04 م | السبت 15 يناير 2022
محمد صلاح يظهر اليوم في تشكيل منتخب مصر

محمد صلاح يظهر اليوم في تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا بالكاميرون.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو، جاء النحو التالي:

حارس المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي – محمود حمدي الونش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية – عبدالله السعيد – محمد النني.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر مرموش – محمد صلاح.

للمزيد من التفاصيل، من هنا.

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