مقتل 11 جنديا بالجيش العراقي في هجوم عنيف لتنظيم داعش الإرهابي

قُتل 11 جنديا عراقيًا، صباح اليوم، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى، شرق البلاد، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم، مؤكدة أنّ حصيلة قتلى هي الأكبر في صفوف الجيش العراقي خلال الفترة الماضية.

وذكرت روسيا اليوم، أنّ مجموعة تضم 10 من عناصر التنظيم الإرهابي شنت هجوما على الفرقة الأولى في الجيش العراقي، فجر اليوم، وقتلت 11 جنديا، حيث استخدم التنظيم في الهجوم أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى بندقية قنص.

فتح تحقيق فوري في الحادث

وعلي الفور، صدرت توجيهات عليا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة ديالى على خلفية الهجوم، وأعلنت قيادة عمليات ديالى فتح تحقيق في الحادث الإرهابي.

وقال إعلام عمليات ديالى، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنّ قائد العمليات وصل إلى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع، لافتا إلى أن أي حادث يتبعه تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية.

محافظ ديالى يكشف تفاصيل هجوم داعش على الحيش

وقال محافظ ديالى «مثنى التميمي»، اليوم، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إنّ الاعتداء تم على أفراد من الفرقة الأولى بمنطقة «العظيم»، على حدود محافظة صلاح الدين.

وأشار «التميمي»، إلى أنّ السبب الرئيسي هو إهمال عناصر الجيش، لأنّ المقر مُحصن بالكامل وتوجد كاميرا حرارية ونظارات ليلية، ويوجد أيضاً برج مراقبة.

فلول داعش تحد كبير أمام المنظومة الأمنية بالعراق

ورغم هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عام 2017، إلّا أنّ بقايا التنظيم لا تزال تنفذ مجموعة من العمليات على مدار السنوات الماضية، إذ لا تزال فلول داعش واحدة من أهم الملفات التي تتحدى المنظومة الأمنية في العراق.

وكان العراق أعلن مؤخرا عن انسحاب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدخلت لدعم العراق من قبل في مواجهة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مدن عراقية بالكامل.