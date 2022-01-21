تطبيق الاشتراطات الصحية على الوافدين بمنافذ مصر غدا لعدم تفشي أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان حزمة من الشروط والاشتراطات التي سيتم تطبيقها بدءا من الغد على الوافدين لمصر بمختلف منافذ مصر البرية والبحرية والجوية، وذك ضمن حرص وزارة الصحة لعدم تفشي فيروس كورونا أو متحور أوميكرون في مصر، وحفاظا على مكتسبات الدولة المصرية لعدم انتقال سلالات جديدة من فيروس كورونا من قبل الوافدين على مصر من الدول الأخرى الموبوءة بفيروس كورونا.

«الصحة» تعلن اشتراطات حازمة بمنافذ مصر

وحددت الصحة مجموعة من الاشتراطات الشديدة وفقا لما أعلنته في بيان لها، حيث تم تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، ومن المقرر تطبيق هذه الإجراءات بدءًا من يوم السبت 22 يناير 2022، وسيتم تطبيق هذه الشروط بكل المنافذ وتتمثلت هذه الاشتراطات في:

- لا بد أن يحصل الوافدون لمصر من المصريين أو غير المصريين، على لقاح معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية.

- لا بد من مرور 14 يوما فقط على الجرعة الثانية قبل دخول الأراضي المصرية للقاحات ذات الجرعتين، وكذلك اللقاحات ذات الجرعة الواحدة.

- في حالة عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح يشترط وجود شهادة تفيد بسلبية مسحة الشخص، وإجراء فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة «PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW» خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.

- تم إيقاف العمل بإجراء تحليل الــ«ID NOW COVID-19 test» للقادمين من دول «جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني».

- إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص اختبار ID NOW

إجراءات مختلفة بمطارات الغردقة وشرم الشيخ

- أما بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية «شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان» يشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا

- اشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا معتمدة، في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقرر، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا.

- في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، في اليوم السادس يتم عمل مسحة pcr، وفي حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل.

- أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.