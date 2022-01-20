الصحة العالمية تطالب بإزالة قيود السفر.. «لن يمنع انتشار فيروس كورونا»

طالبت منظمة الصحة العالمية، دول العالم بإزالة أو التخفيف من القيود والإجراءات المفروضة على السفر الدولى.

وترى منظمة الصحة العالمية، وفقا لبيان نشرته عنها وكالات الأنباء، فى تلك الإجراءات المتخذة أنها تزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ، ولا تمنع تلك الإجراءات انتشار فيروس كورونا أو متحوره الجديد «أوميكرون»، وهو ما اعتبرته على حد وصف البيان فشل ما بعد الاكتشاف، حيث أظهرت عدم فاعلية هذا الإجراء بمرور الوقت نظرا لعدم تأثيرها فى احتواء انتشار سلالة أوميكرون.

كذلك أفادت التقارير الصحفية، أن منظمة الصحة العالمية، أكدت على أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا والمتمثلة فى ارتداء الكمامات والاختبارات والحجر الصحى، كلها إجراءات يجب أن تخضع للتقييم المستمر مقارنة بمستوى المخاطر، معللة ذلك بمحاولة التخفيف على المسافرين الدولين وليس التعقيد لحياة الناس.

عدم اعتماد شهادة التحصين كوثيقة لدخول السياح

وطالبت المنظمة دول العالم بالاهتمام باللقاحات والأدوية المعتمدة من الصحة العالمية، كذلك نوهت بأن لا تتخذ الدول شهادة التحصين كوثيقة موحدة للسياح فى دخول البلاد، واتباع الإجراءات الأخرى داخل كل دولة.

الصحة: غلق الحدود بين البلاد لن يوقف انتشار كورونا

وفى السياق ذاته، وعقب الإعلان عن المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون، وبدأت تعود الأخبار عن الإغلاق ووقف رحلات الطيران فى دول، وأخرى تشدد الإجراءات للحد من تفشي المتحور الجديد، وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتبرت أن قرار عدة دول بحظر السفر وغلق الحدود لن يوقف انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، ودعت في وثيقة توجيهية إلى توخي سياسة تقوم على تقييم المخاطر، ودعت «الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة والذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، ويعانون من أمراض مزمنة إلى تأجيل السفر، ومن ثم طالبت دول العالم بالإبقاء على فتح الحدود».