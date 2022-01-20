تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني: كورونا قد يبقى للأبد

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، إنه يجب على الجميع التوصل إلى طريقة للتعايش مع فيروس كورونا لأنه قد يبقى للأبد، وتابع «جافيد» في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الألمانية «دويتش فيله»، أن مرض كوفيد 19 قد يبقى موجودًا لسنوات، وأنه لن يختفي وأن الناس قد يحتاجون إلى لقاحات سنوية.

إلغاء ارتداء الكمامات في المدارس

وتأتي تصريحات «جافيد» بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء القواعد الخاصة بارتداء الكمامات في المدارس وأن شرط ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وفي المحلات سينتهي الأسبوع المقبل، وكان «جونسون» ينوي إلغاء قواعد العزل الذاتي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في مارس المقبل، وتابع «جافيد»: «أعتقد أننا نقود أوروبا للانتقال من الوباء إلى الوباء المستوطن، ونحن نقود الطريق لإظهار للعالم كيف يمكنك التعايش مع كورونا».

ارتفاع قياسي للإصابات في ألمانيا

وفي سياق متصل، أشار تقرير الإذاعة الألمانية، إلى أن ألمانيا تشهد ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي، وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ، أن البلاد أبلغت اليوم عن 133536 حالة إصابة مقابل 112323 أمس، كما سجل معدل الإصابة لمدة سبعة أيام رقمًا قياسيًا عند 638 إصابة جديدة تقريبا لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام.

ونفذت ألمانيا تدابير أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا على مدار الأيام القليلة الماضية، مما حد من الوصول إلى الحانات والمطاعم للذين تلقوا جرعات معززة أو الأشخاص الذين تم اختبارهم، إلى جانب التطعيم أو التعافي بالكامل بالفعل، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الصحة كارل لوترباخ، لـ إذاعة RTL الألمانية، إنه يتوقع أن تبلغ الموجة الحالية التي تعمل بسبب المتغير ذروتها في منتصف فبراير تقريبًا.