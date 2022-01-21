«الصحة»: استثناء فئة من الوافدين عند تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنافذ

كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أن هناك تحديث لمجموعة من الاشتراطات الصحية على منافذ الحجر الصحي المختلفة بمنافذ مصر البرية والبحرية والجوية على الوافدين من الخارج لعدم تفشي فيروس كورونا وعدم ظهور سلالات جديدة على الوافدين، ومن المقرر تطبيق هذه الإجراءات على جميع الوافدين من الخارج مع مراعاة فئة معينة لن تطبق هذه الشروط.

الأطفال لن يخضعوا للاشتراطات الجديدة بمنافذ مصر

وأكدت الصحة على أن الأطفال من هم أقل من 12 عاما لن تنطبق عليهم الاشتراطات الجديدة بالحجر الصحي بالمنافذ البرية والجوية، وأن هذه الفئة يمكن الدخول لها دون التقييد بمجموعة الاشتراطات التي ستطبق من الغد على مختلف الفئات من المصريين وغير المصريين الوافدين من الخارج.

شروط الجديدة على الوافدين

وحددت الصحة مجموعة من الاشتراطات بالحجر الصحي بمنافذ مصر من خلال المطارات والموانئ من أجل عدم تفشي فيروس كورونا، حيث اشترطت الصحة على الوافدين مرور 14 يوما فقط على حصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا من اللقاحات ذات الجرعتين، أما اللقاحات التي تحتوي على جرعة واحدة لابد من مرور 14 يوما أيضا على الحصول على الجرعة.

حال عدم وجود شهادة تطعيم كورونا

وأكدت الصحة، على أنه يجب على الوافدين الحصول على لقاح معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية والمعتمدة من قبل هيئة الدواء المصرية، وفي حالة عدم وجود شهادة تطعيم كورونا، ولابد من فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان «PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW»، خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.

إجراءات حارمة على الوافدين من بعض الدول الإفريقية

وأشارت الصحة إلى إيقاف العمل بإجراء تحليل الـ«ID NOW COVID-19 test» للقادمين من بعض الدول الإفريقية مثل «جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني»، ومن المقرر العمل بهذه الإجراءات في بمختلف منافذ مصر بدءًا من السبت الموافق 22 يناير 2022.