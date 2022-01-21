وزارة الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي عن إطلاق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للكشف على الأمراض المزمنة وتوعية المواطنين بطرق التعامل مع الأمراض بمحافظات مصر المختلفة، وفقا لرؤية مصر2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

موعد تواجد القوافل الطبية

وكشفت الصحة عن موعد إطلاق القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة، ومن المقرر أن تتواجد القوافل الطبية يومي 21و22 يناير الجاري بعدة محافظات هي «محافظة الدقهلية- محافظة الغربية- محافظة الجيزة- محافظة دمياط- محافظة جنوب سيناء».

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وحددت «الصحة»، أماكن القوافل الطبية بالمحافظات، وذلك تيسيرا على المواطنين لإجراء الكشوفات الطبية المختلفة وصرف الأدوية وفقا لكل حالة، ومن المقرر تواجد القوافل الطبية في الأماكن التالية:

- قرية إصلاح الغيط مركز جمصة بمحافظة الدقهلية

- قرية كفر البسطويسي مركز المحلة أول بمحافظة الغربية

- قرية البو بحي الواحات البحرية بمحافظة الجيزة

- قرية أبو جريدة مركز فارسكور محافظة دمياط

- قرية وادي ميعز- وادي أبو حجاب مركز الطور محافظة شمال سيناء

التخصصات الطبية في القوافل الطبية

وأشارت الوزارة إلى أنّ التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل، تتمثل في: «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الصحية

جدير بالذكر أنه يتم تحويل الحالات الحرجة التي تحتاج لإجراء علميات جراحية إلى المستشفيات وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.