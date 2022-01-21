وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بكورونا ويدعو مواطنيه لتلقي اللقاح

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم، إصابته بفيروس كورونا ليكون ثاني وزير في الحكومة الإسرائيلية يصاب بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من وزير الخارجية يايير لابيد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة به جاءت إيجابية.

جانتس يؤكد على أنه بحالة جيدة رغم الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف جانتس أنه يشعر أنه بحالة جيدة، لأنه حسب قوله تلقى التطعيم، لافتا إلى أنه في الأيام المقبلة سيدير الشؤون الأمنية من منزله.

ودعا بيني جانتس المواطنين إلى الحفاظ على صحتهم واتباع الإرشادات وإن يذهبوا لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

قبل أيام إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بفيروس كورونا

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه بالفعل تم التأكد من إصابته بالفيروس.

وكرر كلاما مشابها لوزير الدفاع، إذ قال إنه لديه شعور رائع لأنه تلقى اللقاح.

كما دعا كذلك مواطنيه إلى الذهاب لتلقي التطعيم، وارتداء الأقنعة.

ودخل يايير لابيد الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.