مصدر مقرب من أسرة سوزان مبارك يكشف حالتها الصحية

نفى حسن الغندور، أحد المقربين من أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما يتم تداوله حول تعرض السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس الراحل حسني مبارك، لوعكة صحية أدت إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها أحد المستشفيات، مؤكدًا على أنّ ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة.

الحالة الصحية سوزان مبارك

وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيدة سوزان ثابت، حرم الرئيس الراحل حسني مبارك، بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي وفي منزلها، ولم تصب بوعكة صحية تسببت في نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية والعلاج، حسبما ترددت الشائعات خلال الساعات الأخيرة، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار المفزعة التي تتعلق بالحالات الصحية والأمراض.

وأكد على أنّ كل ما تم تداوله حول تدهور الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك بعد إصابتها بوعكة صحية عارٍ تماما من الصحة.

شائعة وفاة سوزان مبارك

وكانت شائعات طالت الحالة الصحية لسوازن مبارك، حرم الرئيس الراحل حسني مبارك، بدأت بشائعة وفاتها، التي سرعان ما نفتها صفحة أبناء مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مؤكدة على عدم صحة الأخبار المتداولة وأن سوزان ثابت بصحة جيدة.

ثم جاءت الشائعة الثانية بتعرض السيدة سوزان مبارك لوعكة صحية، نُقلت على إثرها للمستشفى وحالتها غير مستقرة وتشهد تدهور، وهو ما تم نفيه.

الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

ورحل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عن عالمنا في 25 فبراير عام 2020، بعد معاناته لسنوات مع المرض عن عمر ناهز 92 عاما.