علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى: «أنت مالك الصيدلي يقرأ القرآن ولا لأ»

عقب علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى التي انتقد فيها قراءة صيدلي للقرآن في الأجزخانة خلال تقديمه لإحدى حلقاته برنامجه «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، حيث قال علاء مبارك إن قراءة القرآن والصلاة أمور جيدة، وكل شخص حر في ممارسة عباداته.

علاء مبارك يرد على إبراهيم عيسى

وقال علاء مبارك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مهاجما تصريحات إبراهيم عيسى: «الحقيقة مش فاهم إيه اللي مزعل الأستاذ إبراهيم عيسى، ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن في الأجزخانة! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جدا الرجل يقرأ قرآن أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر في عمله، مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم؛ وأنت مالك».

تصريحات إبراهيم عيسى

وأحدثت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى موجة من الغضب بعدما انتقد في إحدى حلقات برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس قراءة الصيدلي للقرآن في الصيدلية أو الأجزخانة قائلا: «أنا أحيانا كثير لما بدخل الأجزخانة ألاقي الصيدلي اللي قاعد بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك، لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟»، فقد اعتبرها الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تطرفا يهدف لعدم قراءة القرآن، فيما هاجمت نقابة الصيادلة هذه التصريحات ووصفتها بأنها تنم عن عدم معرفة أهمية القرآن للمسلمين فضلا عن أن تعلم القرآن يجعل الصيدلي يلتزم بتعاليمه في معاملة المرضى.

تصريحات إبراهيم عيسى

وقال إبراهيم عيسى في تصريحاته التي أحدثت أزمة: «لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟ مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟، ليه أنا بوديكوا الطب عشان أفهمه أن علم الحديث النبوي بالنسبة له أهم يعني مش فاهم؟ طيب ما كان راح الأزهر كلية أصول الدين ويروح يدرس حضرته إنما رايح كلية علمية عشان يدرس علم!».

أسامة الأزهري: لا يجب هجر القرآن

ورد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على تصريحات إبراهيم عيسى في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقال إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم، الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: «إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا».

رد الصيادلة على إبراهيم عيسى

وفيما يتعلق برد نقابة الصيادلة على تصريحات إبراهيم عيسى قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة صيادلة مصر، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن «الصيدلي الحافظ للقرآن الكريم يعرف تعاليم الدين خاصة في معاملة المرضى والمجتمع ككل»، مؤكدا على أنه لا يوجد أي تعارض بين القرآن وعلوم الدين من ناحية والعلوم الدنيوية من ناحية أخرى ومنها علم الصيدلة.

وتابع وكيل نقابة الصيادلة في تصريح خاص لـ«الوطن» ردا على تصريحات إبراهيم عيسى: «أنا شخصيا خريج كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وأفتخر بأني خريج الأزهر، تلك الجامعة التي تختص بتعليم القرآن الكريم، فقد علمونا بجانب العلوم الدينية العلوم الدنيوية، نحن خريجو جامعات محترمة تعلمنا الدين والقرآن بجانب الصيدلة هذا يفيدنا بأن نراعي آداب الدين وتعليماته فيما يتعلق بتعاملنا مع المرضى».