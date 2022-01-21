7 فبراير المقبل.. تجار الملابس الجاهزة يعلنون تخفيضات الأوكازيون الشتوي

قال تجار الملابس بالغرف التجارية، إنّ الأوكازيون الشتوي المقرر انطلاقه 7 فبراير المقبل لمدة شهر، بمثابة فرصة كبيرة لانتعاش مبيعات القطاع تزامنا مع الموجة الباردة، متوقعين مدّ الأوكازيون حتى عيد الأم وفق مطالب التجار للقضاء على الركود والتخلص من المخزون للحصول على السيولة اللازمة للبدء في إنتاج الملابس الصيفية .

نسبة التخفيضات تصل لـ 60%

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إنّ عددًا كبيرًا من المحلات أعلن مشاركته في الأوكازيون الشتوى من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة فى دوائر محالهم التجارية للحصول على الموافقة.

ولفت إلى أن نسبة التخفيضات ستبدأ من 10% وتصل إلى 60% على باقي الأصناف، وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.

لا تخفيضات وهمية

واستبعد وجود تخفيضات وهمية في الأوكازيون الشتوي لأن هناك رغبة في التخلص من المخزون استعدادا للموسم الصيفي والحصول على السيولة المناسبة والكل حريص على نجاح موسم الأوكازيون الشتوي لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.

شعبة الملابس: الموسم الشتوي لم يحقق سوى 35%

ومن جهته أكد محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ حركة المبيعات لم تشهد أي انتعاشه بداية من الموسم الشتوي والأوكازيون فرصة لتعويض تراجع معدلات البيع خلال الموسم مشيرًا إلى أنّ الأوكازيون الشتوي ممتد حتى موعد عرض الملابس الصيفية فى مارس المقبل.

وكشف عن تراجع عرض الملابس المستوردة في المحلات والتي لم تصل نسبتها هذا العام إلى 20% من المعروض مقارنة بنحو 50% خلال العام الماضي لأسباب متعددة أبرزها قرب سعرها من المحلى.

موعد بدء الأوكازيون الشتوي

وكان المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، صرح فى عدد من البرامج التليفزيونية بأن موعد الأوكازيون الشتوي لعام 2022 سيبدأ اعتبارًا من الإثنين7 فبراير ويستمر لمدة شهر.

وتابع أن التخفيضات داخل الأوكازيون الشتوي 2022 تصل إلى 50% موضحا أنّ وزارة التموين أنشأت غرف عمليات لمتابعة فعاليات الأوكازيون والتأكد من أنّ التخفيضات حقيقية وغير وهمية، من خلال السعر قبل التخفيض وبعد التخفيض.