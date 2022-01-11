وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية وخطوات التقديم وآخر موعد للتسجيل

يواصل جهاز تنمية التجارة الداخلية، استقبال طلبات المواطنين في شغل وظائف وزارة التموين على 200 باحث سجل تجاري في جميع محافظات الجمهورية، التي جرى الإعلان عنها مع مطلع الشهر الجاري ومقرر أن ينتهي التقديم عليها يوم 31 من يناير 2022.

وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتمثلت شروط وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية في الآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالِ «بكالوريوس تجارة - بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - ليسانس حقوق».

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية والتعامل على برامج الحاسب الآلي.

خطوات التقديم في وظائف وزارة التموين

- على المواطن الراغب في التسجيل الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية، والضغط على «تسجيل طلب».

- تحقق من استيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم رباعيًا كما هو مدوّن ببطاقة الرقم القومي، والرقم القومي واختيار النوع ومحافظة الإقامة.

- ادخل بيانات المؤهل مثل مستوى المؤهل والتخصص والتقدير والنسبة المئوية وسنة التخرج.

- رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- عند التسجيل يجب مراعاة ألا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- يشترط أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- على المتقدم التأكّد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

آخر موعد للتسجيل في وظائف وزارة التموين

ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم 31 يناير الجاري، على أن يكون التقديم إلكترونيًا فقط عبر بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف التموين

- ملف السيرة الذاتية.

- ملف الصورة الشخصية.

- صورة الرقم القومي وجه أول.

- صورة الرقم القومي وجه ثانِ.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية وموجهة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

- إقرار يفيد عدم سابقة الفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- إقرار بأن المتقدم لا يعمل بأي جهة حكومية أخرى.

- إقرار بالموافقة على العمل بأي مكتب سجل داخل المحافظة.