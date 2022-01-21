تقرير: أعراض كورونا الرئيسية تتراجع بقائمة الأكثر شيوعا.. وأميكرون على خطى دلتا

سلط تقرير لصحيفة «ميرور» البريطانية، الضوء على تطورات فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الأخيرة، مع انتشار أوميكرون في العالم، خصوصا بعدما أصبح المتحور المسيطر في بريطانيا، بدلا من دلتا.

ومنذ بداية جائحة كورونا، طُلب من البريطانيين توخي الحذر وإجراء الاختبارات، إذا ظهرت عليهم أي من الأعراض الرئيسية للفيروس، إذ أصبح معظم الناس على دراية بأعراض «كوفيد 19» التقليدية الثلاثة، التي تعرفت عليها هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي: سعال جاف ومستمر، وحمى، وفقدان حاستي التذوق والشم.

أعراض كورونا التقليدية أصبحت أقل شيوعا

تقول هيئة الخدمات الصحية، إن معظم الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، سيشعرون بعرض على الأقل مما سبق، لكن وفقا لعالم الأوبئة البريطاني وأحد خبراء كورونا تيم سبيكتور، فإن هذه الأعراض التي تم تحديدها في بداية الوباء، أصبحت الآن أقل شيوعًا، موضحا أن الفيروس تطور، ما تسبب في تغير الأعراض أيضًا.

أوميكرون يحل مكان دلتا في بريطانيا

أصبح أوميكرون السائد في إنجلترا، ليحل مكان متحور دلتا، ووفقًا للبيانات التي تم جمعها تميل الأعراض إلى أن تكون أكثر اعتدالًا، إذ توصل تحليل حديث، إلى أن 50% فقط من الأشخاص يعانون من الأعراض الثلاثة التقليدية لفيروس كورونا، وهي: الحمى أو السعال أو فقدان حاستي الشم والتذوق.

أعراض دلتا وأوميكرون

ولاحظ تحليل البيانات، أنه لا يوجد فرق كبير بين أعراض دلتا وأوميكرون، ومع ذلك تبين أن هناك اختلافات واضحة في مدى شيوع بعض الأعراض في عدوى أوميكرون.

ويأتي حاليا السعال المستمر أول أعراض فيروس كورونا الرئيسية، في المرتبة السادسة، والحمى في المرتبة العاشرة، بين أكثر الأعراض شيوعًا، وفقدان حاسة الشم في المرتبة 17، على سبيل المثال، بعد أن كان في المراكز العشرة الأولى خلال أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقرير صحيفة «ميرور»، يبدو أن أوميكرون يواصل الاتجاه الذي حدده دلتا، أي يسبب أعراضًا تشبه إلى حد كبير نزلات البرد العادية، لا سيما لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وأعراض جهازية عامة أقل، مثل: الغثيان وآلام العضلات والإسهال والطفح الجلدي.

وما كان في الماضي، من أعراض، مؤشرًا رئيسيًا للإصابة بفيروس كورونا، بات لا يُرى الآن، إلا في حوالي واحد من كل 5 أشخاص، أثبتت إصابتهم بالفيروس.