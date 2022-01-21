استشاري مناعة: اختفاء فيروس كورونا مستبعد.. وأوميكرون بداية الانهيار

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن أعراض متحور أو ميكرون، تتشابه بدرجة كبيرة للغاية مع أعراض نزلات البرد، موضحا أن هذا يرجع إلى تكاثر أوميكرون، في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، على عكس باقي متحورات كورونا، التي لديها القدرة على التكاثر في الجزء السفلي من الجهاز التنفسي «الرئتين».

أوميكرون لا يصيب بالالتهاب الرئوي الحاد

أضاف الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحورأوميكرون ليس لدية القدرة على التسبب في الالتهاب الرئوي الحاد، نتيجة أن مناطق تكاثر المتحور هي الأنف والحلق، على عكس باقي المتحورات، مثل: دلتا، ودلتا بلس، و بيتا.

التهاب الحلق والرشح أبرز الأعراض

أوضح استشاري المناعة، أن هناك 5 أعراض شائعة، تظهر لدى المصابين بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، منها: التهاب الحلق الشديد، الرشح، ارتفاع درجة الحرارة، العطس والصداع ، الشعور بآلام في العضلات.

وأشار إلى أن أوميكرون، من أكثر متحورات كورونا ضعفا، من حيث الأعراض التي يسببها، لكن تكمن خطورته في قدرته الكبيرة على الانتشار، بالإضافة إلى تشابة أعراضه مع أعراض نزلات البرد، ما يزيد من فرص حدوث المزيد من الإصابات، بسبب اعتقاد الاشخاص أن ما لديهم إصابة بنزلات برد عادية، وليس المتحور الجديد.

بداية النهاية لفيروس كورونا

أوضح الأنصاري، أن ظهور متحور أوميكرون، يعد بداية النهاية للفيروس التاجي كورونا، إذ أنه من الصفات الوراثية لتلك العائلة من الفيروسات، أنها تبدأ قوية، ثم تندرج في مرحلة الشيخوخة، لافتا إلى أنه من الممكن أن نشاهد سلالات أكثر ضعفا من أوميكرون، موضحا أنه من أكثر السيناريوهات المتوقعة لمستقبل «كوفيد 19»، هو أن يصبح أحد فيروسات نزلات البرد العادية، كما أنه من المستبعد أن يختفي نهائيا.