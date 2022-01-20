كيف تفرق بين أوميكرون والإنفلونزا؟.. 4 أعراض منها الطفح الجلدي والصوت

مع انتشار حالات الإصابة بالإنفلونزا، واختلاط أعراضها بأعراض أوميكرون المتحور الجديد لـ«كوفيد-19»، أصبح الكثيرون يشعرون بالخوف، وباتوا يتساءلون عن كيف تفرق بين أوميكرون والإنفلونزا، وماذا يجب أن نفعل في هذه الحالة؟.

كيف تفرق بين أوميكرون والإنفلونزا؟

هذا التساؤل أجاب عنه الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ ذكر أنه من الصعب التفريق بين أوميكرون والإنفلونزا، فكلاهما يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويسببان سيلان الأنف والتعب، والإجهاد، كما يمكن أن يؤديا إلى التهاب الحنجرة، والجيوب الأنفية، إضافة إلى الصداع، وآلام الجسم، والسعال، وارتفاع حرارة الجسم والتي يمكن أن تصل إلى الحمى.

وأوضح «عقبة» أن هناك بعض العلامات المميزة التي يمكن من خلالها التفريق بين الإنفلونزا وأوميكرون، منها تدرج الأعراض، ففي حال الإصابة بالبرد تكون تدريجية، بينما الإصابة بفيروس أوميكرون تكون سريعة، كما أن فترة المرض تستمر ما بين 5 إلى 14 يوما.

هناك أيضًا تغير نبرة الصوت بشكل سريع، وهي من العلامات المميزة لفيروس أوميكرون، ولا يظهر هذا المتغير في الإنفلونزا، بحسب أستاذ المناعة.

ويضيف «من العلامات الأخرى المميزة لفيروس أوميكرون ظهور طفح جلدي، والذي يثير الحكة في أغلب الأوقات».

ماذا يمكن أن تفعل حال الإصابة بالأنفلونزا أو أوميكرون؟

وقال «عقبة» إنه في حال الإصابة بالأنفلونزا أو أوميكرون أو حتى أي متحور لفيروس كورونا، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

- العزل فورًا، وعدم التعامل المباشر مع الآخرين سواء الأسرة أو الأصدقاء.

- الالتزام بالراحة، وتناول المسكنات وخافض الحرارة.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية بالإضافة إلى المكان المتواجد فيه.

- تناول الحساء والمشروبات الدافئة التي تساعد على تدفئة الجسم.

- الراحة، والنوم على الأقل لمدة 8 ساعات، فالراحة تساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

- الحرص على التغذية السليمة والتي تحتوي على الخضراوات الطازجة والفاكهة.

وأكد أستاذ المناعة أهمية الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تساعد على تقليل الأعراض، وتخفف منها.