«The Aristocats» أحدث كلاسكيات «ديزني» في فيلم تصوير حي جديد

تستعد شركة «ديزني» لإعادة العمل على فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي «The Aristocats»، الذي تم تقديمه للمرة الأولى عام 1970، ولكن المشروع الجديد يتضمن تقديم نسخة تصوير حي، إذ لا يزال في مرحلة التطوير، ضمن خطة الشركة لإعادة إنتاج أعمالها الشهيرة مرة أخرى، ومن المقرر أن يكتب ويل جلوك والكاتب كيث بونين، النص الخاص بالفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تحويل فيلم «The Aristocats» من رسوم متحركة إلى فيلم تصوير حي

وتدور أحداث الفيلم الأصلي «The Aristocats»، حول عائلة من القطط الأرستقراطية، الأم دوقة وقططها الثلاث بيرليوز وماري وتولوز، تعيش حياة فاخرة في باريس، ولكن عندما يكتشف خادم مالكها أن القطط ستحصل على ثروة طائلة، يقوم باختطافها وتركها في أرض بعيدة، ويجب على القطط الأرستقراطية بعد ذلك إقامة علاقات صداقة مع قط زقاق، يُدعى «توماس أومالي» لمساعدتهم على العودة إلى المنزل قبل أن يسرق كبير الخدم حقهم.

وكان الفيلم من إخراج وولفجانج ريثرمان، رسام الرسوم المتحركة الأساسي في ديزني، شمل طاقم التمثيل الصوتي الأصلي عدد من النجوم منهم فيل هاريس، إيفا جابور، وهيرميون بادلي، ودين كلارك، وستيرلنج هولواي، وسكاتمان كروذرز، ورودي مود روكسبي.

وحقق فيلم «The Aristocats» نجاحًا في شباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي أرباحه 191 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، كما أن أغاني الفيلم حققت نجاح كبير في ذلك الوقت منها «Ev’rybody Wants to Be a Cat».

«ديزني» تعيد تقديم أعمالها الكلاسيكية في أفلام تصوير حي

وتشهد خطة «ديزني» خلال الفترة الحالية تقديم عدد من أشهر أعمالها الكلاسكية من الرسوم المتحركة في نسخ جديدة من التصوير الحي، حيث تعمل في الوقت الحالي على تقديم «Snow White» إخراج مارك ويب، والذي من المقرر أن يكون جاهز للعرض في 2023، بالإضافة إلى «The Little Mermaid» من إخراج روب مارشال.