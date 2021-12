بعد منعه من العرض في الشرق الأوسط.. «ديزني» تطرح «Eternals» إلكترونيا

تستعد شركة «ديزني»، لعرض فيلمها «Eternals» الممنوع من العرض في عدد من الدول العربية، على منصتها الإلكترونية «ديزني +»، في 12 يناير المقبل، وذلك بعد ما يقرب من شهرين على طرحه في دور العرض السينمائي في عدد من الدول حول العالم، محققا إيرادات بلغت 386 مليون دولار، وفقا للتقرير الصادر عن موقع «موجو بوكس أوفيس».

وأعلنت «ديزني» طرح فيلم الأبطال الخارقين على منصتها الإلكترونية، قبل أسبوع واحد فقط من الإصدار السينمائي لفيلم «Spider-Man: No Way Home»، المرتقب بشدة،

وسيتوفر فيلم «Eternals» بخاصية العرض المحسنة المعروفة بـ «IMAX Enhanced»، مثل 13 فيلمًا آخر من أفلام عالم مارفل السينمائي على «ديزني بلس».

ومثل فيلم «Shang-Chi»، جاء إطلاق «Eternals» على المنصة الإلكترونية بعد شهرين فقط من ظهوره في دور العرض، بينما تم إطلاق فيلم «Black Widow»، الذي تم إصداره خلال الصيف أثناء تفشي الوباء كورونا، في نفس الوقت في دور السينما وعلى «ديزني +»، بموجب إشتراك إضافي.

«Eternals» في المركز السابع للأفلام الأعلى ربحا في 2021

افتتح «Eternals» في دور العرض في 5 نوفمبر وحقق 71 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، يحتل الفيلم حاليًا المرتبة السابعة بين الأفلام الأكثر ربحًا لهذا العام، بإجمالي 157.7 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من الآن ، تحتل «مارفل» المركزين الأول والثالث على الرسم البياني، مع «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» بإيرادات 224.5 مليون دولار، و«Black Widow» بـ 183.6 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقررت الرقابة المحلية في عدد من الدول العربية وقف عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، وذلك بسبب محتواه غير المناسب، خاصة بعد رفض شركة «ديزني» إدخال أي تعديلات على الفيلم بالحذف في تلك المشاهد، وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».