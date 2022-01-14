أندرو برناب بطل «Snow White».. تفاصيل دوره في أحدث أفلام ديزني

انضم الممثل الأمريكي أندرو برناب، إلى فريق عمل فيلم «Snow White»، وهو أحدث أفلام «ديزني» التي سيتم تقديم نسخة تصوير حي منها مأخوذة عن فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي قدمته للمرة الأولى عام 1937، وينضم بذلك لـ راشيل زيجلر في دور «سنو وايت»، وجال جادوت في دور الملكة الشريرة، في إعادة الرواية التي يخرجها مارك ويب.

تفاصيل دور أندرو برناب في فيلم «Snow White»

ويؤدي أندرو برناب بدور البطولة في الفيلم ولكنه لن يقدم دور الصياد أو الأمير كما في النسخة الكلاسيكية من الفيلم، لكنه سيقدم شخصية جديدة غير موجودة في النسخة الأصلية من الفيلم، ويتضمن دوره غناء عدد من الأغاني خلال الأحداث، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم خلال شهري أبريل ومايو في المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يكون جاهز للعرض السينمائي عام 2013، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن موقع «هوليوود ريبوتر».

ويعتبر فيلم «Snow White» هو العمل الأحدث ضمن سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة، التي تستعد شركة «ديزني» لإعادة تقديمها بنسخة جديدة من التصوير الحي، وذلك بعد النجاح الذي حققته تلك الأعمال عند طرحها في دور العرض السينمائي، ويتوازى العمل على الفيلم العمل على نسهة من فيلم آخر وهو«Little Mermaid»، الذي تم اختيار هالي بيري لبطولته

معلومات عن أندرو برناب

يذكر أن برناب بدأ مشواره الفني في المسرح، إذ شارك في عدد من العروض المسرحية منها «Troilus» و«Cressida» و«This Day Forward» في نيويورك، بالإضافة إلى «The Legend of Georgia McBride» في لوس أنجلوس، وحصل في عام 2021 على جائزة توني أفضل ممثل رئيسي في عمل مسرحي عن دوره في مسرحية «Inheritance»، من تأليف ماثيو لوبيز وإخراج ستيفن دالدري.