لميس الحديدي تتعافى من كورونا وتعود لتقديم برنامج «كلمة أخيرة» غدا

تعود الإعلامية لميس الحديدي، إلى الشاشة يوم غد السبت، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON E».

تعافي لميس الحديدي

يأتي ذلك بعد تعافي الإعلامية من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعود لتقديم برنامجها على الهواء مباشرة يوم غد السبت الساعة الساعة التاسعة والنصف مساء.

مواعيد عرض برنامج «كلمة أخيرة»

ويذاع البرنامج من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة والنصف مساء، ويناقش أبرز الملفات المحلية والعالمية وقضايا الساعة، كما يستضيف العديد من المسؤولين وصناع القرار.