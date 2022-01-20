لميس الحديدي تعود للشاشة السبت بعد غيابها أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت أسرة برنامج «كلمة أخيرة» الذى يُذاع على قناة «ON» الفضائية عن عودة الإعلامية لميس الحديدي للظهور على الهواء مباشرة، بدءًا من يوم السبت الموافق 22 يناير الجاري، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، غابت عن متابعيها لمدة أسبوعين بسبب إصابتها، وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بفيروس كورونا المستجد.

لميس الحديدي تقدم «الفرصة» و«كلمة أخيرة»

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» الفضائية، من السبت إلى الثلاثاء، كما تقدم مسابقة برنامج «الفرصة» وهي أكبر مسابقة لرواد الأعمال في العالم العربي.

وقدمت «الحديدي» عدة حلقات في نهاية 2021 وبداية العام الجديد، واستضافت عددًا من النجوم وعلى رأسهم مدحت العدل، والفنانة إلهام شاهين، وتحدثوا عن تقييمهم للعام الماضي، وطموحاتهم وآمالهم في عام 2022.

أما برنامج «الفرصة»، فهو عبارة عن مسابقة للشركات الناشئة، حيث تجرى المنافسة في الاستوديو على مدار 10 حلقات متتالية، مشيرًة إلى أن أقوى 5 مشروعات ستقدم مشاريعها من خلال البرنامج ستصل إلى النهائي في الحلقة العاشرة.

آخر حلقات «الفرصة»

وخلال الأسابيع الماضية، قبل إصابة الإعلامية بكورونا قدمت لميس الحديدي 3 حلقات من البرنامج، منها 2 كمسابقة تمهيدية بين المتسابقين لاختيار 30 شركة تنافس في البرنامج، ثم قدمت حلقة من المنافسات الأولى في البرنامج، وفاز فيها مشروع «فواتيرك» بحصوله على 3 جوائز، أولها 100 ألف جنيه مقدمة من شركة إنرشيا للعقارات، والأخرى من منصة كرياتيفا، بقيمة 180 ألف جنيه، عبارة عن أموال سائلة وتدريبات، إضافة إلى استثمارات من شركة مصر القابضة للتأمين.