روائي: سيرة أبو زيد الهلالي حقيقية.. وتنحدر منه أكثر من 20 عائلة

قال المفكر والروائي الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، إن سيرة أبو زيد الهلالي حقيقية وتنحدر منه أكثر من 20 عائلة، «متقدرش تقول لحد منهم أنت ملكش جد، هتكون بتنزع نسبه، والهلالية في الأقصر عائلات، ولو قولتلهم جدكم مش أبو زيد الهلالي يبقي بتهينهم».

الهلالية سافروا إلى المغرب ثم عادوا إلى مصر

وأضاف «الحجاجي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن الهلالية سافروا إلى المغرب وعملوا بها، وبعد ذلك عاد عدد منهم من هناك إلى مصر وحكوا السيرة الهلالية، «فيه منهم في الحروب ناس اتهزمت ومنهم اللي متهزمش، والكاتب الكبير ابن خلدون كتب عنهم كتير»، موضحا أن التراث المصري مليء بالملاحم الشعبية وأشهرها «السيرة الهلالية».

ولفت إلى أن الديمقراطية تهيئ الظروف المناسبة لوجود مسرح قوي، فمناخ الحرية مهم لتقديم مسرحيات متنوعة ومختلفة: «اليونان عملوا مسرحهم بحرية، واتكلموا فيه عن الآلهة والحكم ونظامه والأديان والأساطير، ومحدش قالهم أنتوا كدابين».

وأكد أن المصريين القدماء لم يقدموا المسرح، ولكنهم وضعوا بذرته ثم قدمته حضارات أخرى غيرهم، وظهر وتشكل المسرح في أثينا لأنهم من أسسوا للحرية الحقيقية.

مسلسل أبو زيد الهلالي

وأنتجت التليفزيون المصري مسلسل «السيرة الهلالية»، وقدمها الممثل أحمد عبد العزيز وكوكبة من كبار النجوم منهم الفنان الكبير السيد راضي ويوسف شعبان وفادية عبد الغني وأحمد ماهر، وكتب أغاني المسلسل الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.