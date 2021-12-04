السيرة الهلالية بالهناجر ضمن «عام الثقافة المصرية التونسية».. السبت المقبل

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، أمسية فنية للسيرة الهلالية بين مصر وتونس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وفي إطار برنامج فعاليات عام الثقافة المصرية التونسية 2021- 2022 م.

تفاصيل أمسية السيرة الهلالية

ويؤدي الأمسية الفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مع تقديم فقرة تتناول السيرة الهلالية في تونس، إعداد الدكتور محمد ريحان، وذلك في الساعة السابعة مساء السبت المقبل ديسمبر 2021م؛ بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

عام الثقافة المصرية التونسية:

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بالاشتراك مع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر في أبريل الماضي، عام 2021-2022 عاما للثقافة المصرية التونسية، يهدف إلى تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر وتونس خلال العام الجاري من خلال تنفيذ فعاليات عام «مصر ــ تونس»، والتي تستهدف توطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وناقشت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021- 202، وبدأت الفعاليات المشتركة في يونيو الماضي بأمسية ثقافية في المجلس الأعلى للثقافة بحضور السفير التونسي في القاهرة محمد بن يوسف، ومن المقرر أن يتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.

كما أعلن قطاع الإنتاج الثقافي إطلاق مسابقة بحثية حول أعمال «ابن خلدون» التونسي الأصل والذي أمضى جزءا كبيرا من حياته في مصر. وتقام المسابقة من خلال مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للإنتاج الثقافي، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمسابقة موجهة للباحثين والمهتمين في كل من مصر وتونس.