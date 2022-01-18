تفاصيل مشاركة اليونان ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين 53 من 26 يناير وحتى 7 فبراير 2022 على أن تكون اليونان ضيف الشرف في هذه الدورة. يُعد المعرض هو أكبر وأقدم معارض الكتاب في العالم العربي وينظم من قبل هيئة الكتاب المصرية ويشارك فيه مايربو عن 1.200 ناشر من أكثر من 125 دولة ويقدر عدد زواره بالملايين.

وأضافت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، في بيان صحفي: يأتي هذا التشريف بمشاركة اليونان كضيف شرف في المعرض ليؤكد على العلاقات الممتازة بين البلدين اليونان ومصر على كافة الأصعدة كما تعد فرصة هامة للجمهور العربي للتعرف بشكل أكبر على الإنتاج الأدبي اليوناني الكلاسيكي والمعاصر. وفي الوقت نفسه يتيج للفكر والأدب اليوناني الفرصة للإقتراب من الأدب والشعر والفكر العربي من خلال إمكانيات التعاون المتاحة بين الناشرين اليونانيين والعرب على السواء.

أوجه إنتاج الكتاب وحركة النشر والثقافة اليونانية بشكل أوسع ستتاح لزوار الجناح اليوناني ليتعرفوا عليها حيث يعرض الجناح إصدارات وموضوعات مختارة خصيصًا للجناح اليوناني هذا العام، على سبيل المثال: الإصدارت الفائزة بجائزة الدولة للآداب عام 2020 فرع كتاب الطفل و إصدارات المتاحف والمؤسسات الثقافية وكذلك عناوين الإصدارت اليونانية المترجمة إلى العربية وكتب وروايات مصورة وكوميكس وإصدارات الجاليات اليونانية في مصر إلخ.

دعم الترجمة في معرض الكتاب

في هذه الدورة سيكون هناك تركيزًا خاصًا على الترويج لبرنامج دعم الترجمة GreekLit الجديد الذي انضم بالفعل إلى الشبكة الأوروبية ENLIT - الشبكة الأوروبية للترجمة الأدبية وسيتم تقديمه رسميًا في سوق الكتب العربية بالتعاون مع هيئة الكتاب المصرية والمركز القومي للترجمة. هذا ويرافق الوفد اليوناني ممثلين لدور نشر يونانية لبحث سبل التعاون مع إتحاد الناشرين المصريين.

هذا وسيكون لدى الجمهور من محبي الإطلاع والمعرفة الفرصة للتعرف على كتاب يونانين نشرت ترجمات لأعمالهم بالعربية في مصر مؤخرًا وهم على سبيل المثال: بيرسا كوموتسي وكتاب "أصوات سكندرية"، أماندا ميخالوبولو وكتاب "لماذا قتلت أعز صديقاتي"، وذيميتريس سوتاكيس وكتاب "قيامة مايكل جاكسون" وألكسندر كيتروف وكتاب "اليونانيون وبناء مصر الحديثة". تقديم هذه الإصدارات يتم بالتعاون مع الناشرين والمترجمين لتلك الإصدارت.

تكريم اسم طه حسين في مؤسس الدراسات اليونانية في مصر

هذا ويتضمن برنامج اليونان المتنوع كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين الفعاليات التالية:

- تكريم للشاعر السكندري الكبير قسطنطين كفافيس حيث سيعرض ما يزيد عن 50 كتابا عن الشاعر باليونانية والعربية ولغات أخرى كما ستقدم مؤسسة أوناسيس تقديم لأرشيف كفافيس الرقمي. هذا ويتضمن التكريم معرض فن تشكيلي لأعمال مستوحاة من قصائد وحياة الشاعر الكبير من إعداد الفنانة لويزا كاربيذاكي.

- عرض موسيقي يحمل عنوان (نغني باليونانية) تحييه المطربة اليونانية فاسيليكي كاراكوستا التي تحيي بدورها روح اليونان الشعراء الكبار المعاصرين في أغنياتها.

- فعالية لتكريم المفكر والاديب الكبير طه حسين مؤسس الدرسات اليونانية في مصر والعالم العربي.

- مناقشة حول العلاقات الثقافية والترجمية بين اليونان ومصر منذ العصر القديم وحتى اليوم ومساهمة مترجمي اللغة اليونانية في نشر الحضارة والثقافة اليونانية في مصر بمشاركة نخبة من أهم المتخصصين والمترجمين المصريين.

- مناقشة حول الأدب اليوناني الكلاسيكي المعاصر، بمناسبة صدور كتاب " الادب اليوناني المقارن في ضوء نظريات النقد الادبي الحديث والمناهج البينية" للدكتور هشام دوريش، أستاذ اللغة والأدب اليوناني في جامعة القاهرة.

- المشهد الشعري المعاصر في اليونان ومصر وتدريس الشعر اليوناني في أقسام اللغة والآداب اليونانية في جامعة القاهرة.

- ندوة عن "اللغة اليونانية في مصر" بمناسبة اليوم العالمي للغة اليونانية (9 فبراير) بالتعاون مع المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة.

- برامج تعليمية للأطفال مع ليذا فارفاروسي بالتعاون مع مؤسسة أوناسيس: "حشرة الشمس ــ رحلة الجعران، عندما يلتقي آلهة مصر القديمة مع آلهة الأوليمب" وأيضًا "ريغاس الصغير وأسرار رموز خريطة اليونان".

كما يشارك في برنامج الفعاليات طلاب المدارس اليونانية في القاهرة (المدرسة العبيدية ومدرسة أخيلوبوليوس) بالتعاون مع مكتب التنسيق التعليمي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بقراءة القصائد وترجمة مقاطع أدبية وغيرها من الأنشطة.

مسئولية تنظيم المشاركة اليونانية تتولاها مؤسسة الثقافة اليونانية ووزارة الثقافة والرياضة بدعم من سفارة اليونان في القاهرة، بينما إعداد الرنامج الثقافي نفذته مؤسسة الثقافة اليونانية بالتعاون مع جهات ثقافية وتعلمية: مكتبة الإسكندرية، أرشيف كفافيس/ مؤسسة أوناسيس، المركز الثقافي المصري بالقاهرة، مكتب تنسيق التعليم بشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأيضًا الجاليات اليونانية بالإسكندرية والقاهرة.