توزيع كمامات وسجاد صلاة ومصاحف وسبح في عزاء والد محمد زيدان ببورسعيد

استقبل محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، المعزين في وفاة والده عبدالله زيدان بمقر سكنهم بشارع البازار في حي الشرق ببورسعيد، برفقة أشقائه كريم وأحمد زيدان، وخيم الحزن على وجه لاعب مصر السابق.

توزيع مصاحف وسبح وسجاد الصلاة في عزاء والد زيدان

وزع خلال العزاء كمامات وسجاد صلاة ومصاحف وسبح على روح الفقيد وسط حزن من أهالي بورسعيد على الفقيد، مؤكدين أن الحاج عبد الله زيدان كان له شعبية كبيرة وسط أبناء المحافظة خاصة في مقر عمله بسوق البالة بحي العرب وفى منزله بحي الشرق.

كما قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واجب العزاء لمحمد زيدان وأسرة الراحل داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته تعالى ويصبرهم على فراقه، كما شارك في تقديم واجب العزاء الحسيني أبو قمر عضو مجلس الشعب السابق، وجمال عبد الباقي مدير أوقاف بورسعيد، وعدد من أصدقاء اللاعب محمد زيدان وأقاربه وجيرانه.

كما حضر العزاء كابتن كريم العراقى نجم النادي المصري، ومحمد ليلة نجم نادي المقاصة، والمذيعان مهيب عبد الهادي ومحمد غندر.

تشييع الجنازة

كانت قد شيعت عقب صلاة الجمعة اليوم جنازة والد اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر وبورسيا دروتموند الألماني سابقا، من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور، ودفن في مقابر الأسرة ببورسعيد، والذي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونعته زوجة الراحل والدة محمد زيدان زوجها، بأنه كان نعم الزوج والأب الحنون على أبناءه على مدار 40 سنة لم يفارقها خلالهم.