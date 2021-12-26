النائب محمد طارق يؤدي اليمين الدستورية بديلا للراحل أحمد زيدان

أدى النائب محمد طارق علي السيد، اليوم، اليمين الدستورية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، خلفًا للنائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي وافته المنية.

خطاب من الهيئة الوطنية للانتخابات لتصعيد أحمد زيدان بديلا للراحل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ تلقى المجلس، خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائب محمد السيد، بديلًا للنائب الراحل أحمد زيدان.

موقف خلو مقعد النائب بسبب الوفاة في لائحة قانون مجلس النواب

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، الموقف في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة، حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

ومحمد طارق علي السيد محمد صالح، بديل النائب الراحل أحمد زيدان، بالقائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع القاهرة.

وأعلن مجلس النواب، في جلسات سابقة خلو المقعد، وجرى إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتمّ اتخاذ اللازم بتصعيد البديل في القائمة الوطنية.