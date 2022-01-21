تشييع جثمان والد محمد زيدان من مقابر الأسرة ببورسعيد 

شيعت اليوم جنازة عبد الله زيدان، والد اللاعب محمد زيدان، نجم منتخب مصر وبروسيا دروتموند الألماني سابقا، اليوم، عقب صلاة الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية، وذلك من مسقط رأسه ببورسعيد وسط غياب لنجوم الكرة المصرية.

وخرج جثمان الراحل من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور ومنه إلى مقابر الأسرة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يشارك في جنازة والد زيدان

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تشيع جنازة والد محمد زيدان كما شارك فيها حسن عمار، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقدموا واجب العزاء للأسرة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وانتظر دفن الجثمان وصول أشقاء الكابتن محمد زيدان، حيث أنجب الراحل 6 أشقاء، 3 سيدات، و3 رجال.

والدة محمد زيدان: زوجى يودعنى بعد 40 سنة لم نفترق فيها

ولحظة دفن الجثمان أجهشت الأم الحاجة رضا نور الدين، وأبناؤه بالبكاء، بمقابر الأسرة ببورسعيد، ورددت زوجة الراحل أن المتوفى يودعها بعد 40 سنة لم يفترقوا خلالها، وذكر زملاء الراحل عبد الله زيدان، في العمل بسوق البالة ببورسعيد، حيث كانت له ثلاجة لحفظ الأطعمة بالمنطقة، بأنه كان طيب القلب، متواضع، له شعبية كبيرة، ويحرص على تقديم المساعدات لكل محتاج، وبيته مفتوح للجميع، وأنه قام بتربية أبنائه تربية صالحة، وأنه وزوجته وراء تشجيع اللاعب محمد زيدان في موهبته ووصوله للنجومية في كرة القدم.

ومن المنتظر أن تقيم الأسرة سرادق عزاء أمام منزلها بحي الشرق.