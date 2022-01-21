8 أسباب لاستخدام واتساب الذهبي رغم التحذيرات.. «التطبيق الخفي»

ازدادت في الفترة الأخيرة أعداد مستخدمي تطبيق «واتساب» الذهبي، بسبب المميزات التي يمتلكها التطبيق أكثر من الأصلي، سواء من حيث الخصائص أو الأدوات، وظهر هذا البرنامج على المتاجر الإلكترونية على الهواتف الذكية بأسماء متعددة بين «واتساب» و«جي بي واتساب»، وكل نسخة تحتوي على مميزات مختلفة، كما يسمح لك التطبيق بتغير أشكاله، والواجهة الرئيسية، وغيرها من الاستخدامات.

وعلى الرغم من أن آخر إصدار من تطبيق الواتساب الذهبي الأصلي لعام 2022 غير معتمد، ولا يعرف على وجه الدقة المسؤولون عن التحديثات وإطلاق البرنامج، إلا أن أعداد المستخدمين في زيادة كبيرة، بسبب المميزات الكثيرة التي يمنحها التطبيق، فما هي تلك المميزات؟، ولماذا تم تحذير من استخدام هذا التطبيق؟.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع جريدة «الوطن» كل ما تريد معرفته عن إصدار واتساب الذهبي الأصلي الأخير، والتي جعلت الكثيرين يرغبون في استخدامه، سواء المميزات وسبب التحذير، وفق المهندس التكنولوجيا أحمد سالم في السطور التالية.

تحذير عالمي من تطبيق واتساب الذهبي

وقال «سالم» إنه في عام 2017 أصدرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريرا يفيد بأن مستخدمي التكنولوجيا يتعرضون لخطر اختراق هواتفهم الذكية، وتحميل برمجيات خبيثة بسبب تحميل برنامج «واتساب» الذهبي، إذ يجري تحميله من خلال المواقع الإلكترونية، وليس «جوجل بلاي» أو متجر التطبيقات كالمعتاد.

وأضافت، الصحيفة البريطانية أن أهم مشكلة قد تواجه مستخدمي «واتساب» الذهبي هي التحديثات، فلا يمكن تحديث البرنامج من خلال جوجل بلاي، بل تحتاج لتحميلها من مواقع أخرى على الانترنت، وهو ما يعرض الهواتف للاختراق، بالإضافة إلى أن التطبيق غير معتمد، وبالتالي لا يمكن محاسبة أي شخص على تسريب بيانات المستخدمين، أو اختراق التطبيق.

مميزات واتساب الذهبي الأصلي اخر اصدار 2022

وواصل مهندس التكنولوجيا لـ«الوطن» أنه على الرغم من التحذيرات السابقة، إلا أن أعداد المستخدمين لتطبيق «واتساب» الذهبي في زيادة، لعدة أسباب كالآتي:

- أهم مميزات واتساب الذهبي، والتي تجعل الكثيرين يرغبون في استخدامه، هي أنه «لا يحذف الرسائل المرسلة» مثل واتساب التقليدي، ويمكنك الاطلاع على المحادثة حتى إذا حذفها الطرف الآخر.

- يمكنك إخفاء ظهورك لمستخدمي واتساب، بحيث تتجنب معرفة شخص بعينه أنك تستخدم التطبيق الآن.

- يتيح لك تطبيق واتساب الذهبي إمكانية إخفاء محادثة بعينها، بحيث لا تظهر للآخرين عند فتح قائمة الدردشة، ويمكنك أيضا أن تضع رقم سري أو رمز.

- كما بإمكانك قراءة الرسائل المرسلة اليك، دون معرفة المرسل.

- يمكنك إخفاء مشاهدة حالة الآخرين من قائمة الاتصال، ويمكنك متابعة حالات الأصدقاء دون اكتشاف أنك شاهدتها.

- يتيح لك التطبيق فتح البرنامج بـ 3 أرقام مختلفة.

- يمكنك فصل الانترنت عن التطبيق فقط، في حين يعمل جهاز الهاتف بشكل طبيعي.

- في حالة ارسال مقطع صوتي يمكنك الاستماع إليه، دون أن يعرف الطرف الآخر ذلك.