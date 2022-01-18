آخرها تشغيل التطبيق بدون إنترنت.. تعرف على أحدث 3 خدمات قدمها واتساب

في سابقة جديدة لتطبيق واتساب، الذي كشف خلال الأيام الماضية عن ميزة جديدة، وهي إمكانية استخدام البرنامج بدون إنترنت من خلال السماح للمستخدم بربط الحساب من الهاتف الذكي لجهاز آخر مثل اللاب توب أو الكمبيوتر بدون الحاجة لوجود إنترنت على الجهاز الأصلي.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» تحديث الواتساب بدون إنترنت، فضلا عن الخدمات الأخرى التي أعلن عنها مؤخرًا مثل خاصية إخفاء الرسائل، وغيرها، وفق موقع الدعم الفني للتطبيق، في السطور التالية..

كيفية استخدام الواتساب بدون إنترنت

وبحسب موقع صفحة الدعم الفني للتطبيق، فإن تلك الميزة تتيح للمستخدم ربط الحساب على الهاتف، بـ 4 أجهزة في نفس الوقت، بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت، وحتى يمكن الاستفادة من تلك الخاصية يجب اتباع الآتي:

الدخول على قائمة إعدادات تطبيق الواتس آب.

ستظهر لك قائمة بها مجموعة من الأوامرـ يجب اختيار «استخدام واتساب على أجهزة أخرى».

قم باختيارها، وبعدها قم بمسح الباركود.

وبحسب خدمة العملاء في الواتساب، فإن الأجهزة المرتبطة بالتطبيق، ستكون مستمرة في تلقي الرسائل لمدة 14 يوما، حتى إذا لم يكن الهاتف متصلا بالإنترنت.

حذف الرسائل تلقائيًا

هذه الخاصية تم إطلاقها أواخر العام الماضي، وهي التي تتيح استمرارية ظهور الرسالة لمدة محددة، ما بين يوم، أو أسبوع، أو شهر، تحذف بعد ذلك فورًا، كما أتاحت إمكانية إرسال الصورة لمشاهدتها مرة واحدة فقط تحذف بعدها فورًا.

إخفاء الظهور عن البعض

أتاح تطبيق الواتساب إمكانية إلغاء الظهور لبعض الأصدقاء على الهاتف، أو العكس الظهور لعدد من محدد من جهات الاتصال، وذلك من خلال التحكم في هذا من إعدادات التطبيق.

البحث عبر الويب

هذه الخاصية رغم أنها بدأ تطبيقها بالفعل إلا أنها مطبقة في بعض الدول فقط، وهي تتيح للمستخدم البحث عبر المعلومات واللينكات التي يتم إرسالها، وتأتي هذه الخطوة لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة.