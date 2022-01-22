«قسد» تسيطر على سجن الصناعة بالحسكة بعد محاولة فرار عناصر داعش

أعلنت قوات «سوريا الديمقراطية»، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، المدعومة امريكيا، سيطرتها بشكل كامل على سجن الصناعة وحي جويران بالحسكة الواقعة في شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كانت مشاهد مصورة، أظهرت في وقت سابق، اعتقال قوات «قسد»، بعض مساجين التنظيم الإرهابي، الذين حاولوا الفرار من سجن «غويران» في الحسكة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القبض على 89 من «داعش»

وأعلنت قوات «قسد»، في وقت سابق، القبض على 89 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط السجن.

وأضافت «سوريا الديمقراطية»، أن الهجوم على السجن هو الأكبر والأكثر تنظيما لـ«داعش» الإرهابي منذ القضاء عليه، موضحة أن أفراد التنظيم الإرهابي المعتقلين في السجن حاولوا الفرار بعد إحداث حالة من الفوضى وإحراق العنابر.

وأشارت «قسد»، إلى أن قواتها تمكنت من إلقاء القبض عليهم على الأسوار الشمالية للسجن.

«قسد»: المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤوليته تجاه «داعش» في سوريا والعراق

وتابعت «قسد» قائلة بأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه التنظيم في سوريا والعراق، مشيرة إلى ان «داعش» لا يزال موجودا ويحاول تنظيم صفوفه في سوريا والعراق.

وقال القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي، إن القوات الأمنية نجحت بمساعدة «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة باعتقال جميع الهاربين من السجن، موضحا أن «داعش» استعان بانتحاريين، وقام بتمرد داخل السجن.

وكان الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي، قل في وقت سابق، إنه تمت إعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة وحي غويران، مضيفا في بيان، إن القوات وبمساندة «التحالف الدولي» جويا سيطرت على السجن والحي سيطرة كاملة، ولم يتبقى إلا بعض الأفراد.

وكان «التحالف الدولي»، قصف مبنى كلية الاقتصاد الملاصق للسجن بعدما لجأت إليه مجموعة من تنظيم «داعش» الإرهابي.