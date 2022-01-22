علي الألفي يعتذر عن حفله في «أوبرا الإسكندرية»: أزمة صحية طارئة

اعتذر الفنان علي الألفي، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تنظيم حفله المقرر إقامته في أوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل.

وكتب الألفي: «صباح الخير، بمنتهى الحزن والأسف بعتذر للجميع عن إلغاء حفل دار الأوبرا بالإسكندرية اللي كان مفترض يكون الجمعة الجاية، نظرا لظروف صحية طارئة، ولأن الوضع لا يحتمل المغامرة بصحة الآخرين، من فضلكم خدوا بالكم من نفسكم».

يشار إلى أنّ الفنان علي الألفي، بدأ مشواره الفني منذ نحو 11 عامًا، واشتهر بالعديد من الأغاني مثل: «إحساس بالونس، البنت اللي سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة».

كما اشتهر الألفي بتقديم عدد من أغاني زمن الفن الجميل، منها: «عمار يا إسكندرية.. آدم وجميلة.. نسم علينا الهوى.. على بالي.. أمل حياتي.. طاير يا هوى.. بهية.. إحساس بالونس.. الحب اللي كان.. البنت اللي سهرانة.. كل ده كان ليه وغيرها».

حفل علي الألفي

كان من المقرر أن تستضيف دار الأوبرا المصرية في الإسكندرية «أوبرا سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساءالجمعة المقبل، وتحديدا في تمام الثامنة مساء، حفلاً فنيا للفنان علي الألفي، الذي يعد أحد المطربين الشباب، والذي اشتهر بأغنية تتر آدم وجميلة.

كانت دار الأوبرا طرحت خلال شباك التذاكر في مقر الأوبرا بالإسكندرية، تذاكر الحفل والتي انقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 65 جنيهًا، والثانية بقيمة 85 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.