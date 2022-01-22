«التحالف العربي» ينفي استهداف مركز احتجاز في صعدة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة لـ التحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة الواقعة شمال غربي العاصمة اليمنية «صنعاء»، فجر أمس الجمعة، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، مشيرا إلى ان هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأضاف العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة لـ «التحالف العربي» تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وتم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة لـ التحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

المالكي: ما سوق له الحوثيين الإرهابيين يعبر عن نهجهم التظليلي المعتاد

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، أن ما سوق له الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران يعبر عن نهجهم التظليلي المعتاد، وأن الهدف محل الإدعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه المتعلقة بمراكز الاحتجاز الوارده بالمادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة لـ «التحالف العربي»، سوف تطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسه الحوثيين الإرهابيين للهدف والموقع محل الإدعاء.

من جانبه، طرح أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، حلا نهائيا للحرب في اليمن، وقال عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير العاصمة «صنعاء»، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأوضح المسيبلي، أن «حزب الله» اللبناني مصنف جماعة إرهابية، وما زال يمارس الإرهاب في أكثر من مكان.