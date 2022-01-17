رد سريع من التحالف العربي على هجوم الحوثي.. مقتل أكثر من 230 إرهابيا

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير 21 آلية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 230 عنصرا بالجماعة، في أعقاب هجوم حوثي بطائرات مسيرة، أدى إلى حريق تسبب في انفجار 3 صهاريج مواد بترولية، وحريق في مبنى تابع لمطار أبوظبي الدولي، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت، أنها بصدد إصدار بيانا لاحقا، حول تنفيذها عمليات داخل العمق الإماراتي، الأمر الذي وصفه التحالف بالعمل الإرهابي، وفق وكالة أنباء رويترز.

«التحالف العربي» يستهدف الحوثيين بـ39 عملية

ذكر التحالف العربي، أنه نفذ 39 عملية لاستهداف عناصر الحوثيين، والتعزيزات التي تصلهم في محافظة مأرب، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة، معارك طاحنة بين جماعة الحوثي والقوات التابعة للتحالف.

وكان التحالف، أصدر بيانا اليوم، أعلن خلاله «رصد ومتابعة تصعيد عدائي باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين»، مضيفا أن «عددا من المسيرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء بالعاصمة اليمنية»، مشيرا كذلك، إلى تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

3 قتلى و6 مصابين بهجوم الحوثيين على منطقة المصفح الصناعية

أوضحت شرطة أبوظبي اليوم، وقوع حريق في منطقة المصفح الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج محروقات بترولية، فضلا عن حريق وصف بـ«البسيط» في موقع تابع لمطار أبوظبي الدولي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشارت الشرطة، بعد ذلك، إلى سقوط 3 قتلى و6 مصابين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، جراء الحريق الذي وقع في منطقة المصفح الصناعية، التي تعد من أهم المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، إرسال السلطات المختصة للتحقيق في ملابسات الهجوم، فيما عثر على بقايا طائرة مسيرة في مكان الهجوم، ما يعني أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة.