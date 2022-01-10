«التحالف العربي» ينفذ 49 عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في 24 ساعة

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 11 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات 24 الماضية، نتج عنها تدمير 7 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 50 عنصر إرهابيا، كما جرى تنفيذ 38 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في شبوة خلال الساعات 24 الماضية، دمرت 29 آلية عسكرية، أدت لمقتل 220 عنصرا إرهابيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

تحرير منطقة نجد مرقد في مديرية عين بمحافظة شبوة

وذكر التقرير، أن قوات ألوية العمالقة الجنوبة، سيطرت على معسكر اللواء 153 في مديرية عين بمحافظة شبوة اليمنية، كما سيطرت بالكامل على منطقة نجد مرقد في مديرية عين بمحافظة شبوة، فيما أفاد الجيش اليمني بتحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي، بعد معارك عنيفة بين الجانبين في محافظة شبوة، شرقي البلاد، وبالتالي بات من القريب إعلان استعادة محافظة شبوة بالكامل من أيدي الحوثيين.

استعادة السيطرة على مديريتي عسيلان النفطية وبيحان

وأوضح التقرير، أن القوات الحكومية اليمنية والموالية لها «ألوية العمالقة» أطلقوا مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة في الجهة الغربية من محافظة شبوة، وتمكنت هذه القوات في وقت سابق من استعادة السيطرة على مديريتي عسيلان النفطية وبيحان، وتواصل قوات ألوية العمالقة عملياتها العسكرية لتحرير اليمن، وتجلت الانتصارات في شبوة بتحرير مديريتي عسيلان وبيحان واستكمال تحرير مديرية «عين»، كما تمتد المعارك إلى محافظة البيضاء.