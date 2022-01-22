الأمم المتحدة تعلن وجود 13 ألفا رأس نووي في العالم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، وجود 13 ألفا رأس نووي في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أمرا غير مقبول، وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة تلاحظ مع الأسف زيادة في عدد الرؤوس النووية​​​، وتوجد هناك 13 ألف رأس نووي في العالم حاليا.

وأوضح جوتيريش، أنه لا توجد لدينا أدوات للتعامل مع الأزمات. لذلك نحن بلا شك في وضع خطير للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كانت منظمة الحد من السلاح، نشرت في وقت سابق، تقديرات لكمية الرؤوس النووية الحربية حول العالم خلال العام قبل الماضي 2020، وقالت المنظمة، إن الدول المسلحة نووياً في العالم تمتلك ما يقارب حوالي 13500 رأس نووي، حيث تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90% من الرؤوس النووية، بينما لا تعترف إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية رسمياً بامتلاك رؤوس نووية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

الأمين العام للمنظمة: الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا أكثر فوضوية

وأضاف جوتيريش، أنه لا يعتقد أن هذا أمر يمكن قبوله، معتبرا أن الأوضاع التي يمر بها العالم حاليا أكثر فوضوية مما كانت عليه في زمن الحرب الباردة، مشيراً إلى أن ما يتم مشاهدته الآن أمر أكثر فوضوية وقابل للتنبؤ بشكل أقل.

وفي سياق آخر، قال ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا حول بناء مفاعلات نووية جديدة في محطة بوشهر، وأشارت قناة «برس تي في» الإيرانية، إن طهران وموسكو تتفاوضان بشأن بناء وحدات جديدة في المحطة النووية.

وأوضح كمالوندي، أن المشروع يتماشي مع خطة بلاده لتوليد ما لا يقل عن 10000 ميجاوات من الكهرباء من خلال الطاقة النووية، مشيرا إلى أن أحد المشاريع المخطط لها مع روسيا في مجال الطاقة النووية سيكلف إيران نحو 5 مليارات دولار.