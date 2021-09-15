كتاب أمريكي جديد: كبار الضباط جردوا «ترامب» من سلطة استخدام الأسلحة النووية

قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، إن كبار الضباط العسكريين جردوا الرئيس السابق دونالد ترامب سرًا من سلطته، لإصدار أوامر بضربات نووية أو شن عمليات عسكرية، خلال ما وصفوه بأيام الفوضى الأخيرة في البيت الأبيض، وذلك وفقًا للصحفيين «بوب وودوارد، وروبرت كوستا» في كتابهما الذي يصدر قريبا بعنوان «الخطر»، وذكر تقرير الصحيفة أن المراسلان المخضرمان في صحيفة واشنطن بوست، قدما تفاصيلا جديدة ومثيرة، حول جهود «ترامب» لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والبقاء في السلطة، واطلعت الجريدة على أجزاء من الكتاب، المقرر صدوره الأسبوع المقبل.

رئيس الأركان الأمريكي لنظيره الصيني: سأتصل بك قبل أن نهاجمكم

تقرير الصحيفة أوضح أنه، بعد اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير من العام الماضي، اتخذ الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إجراءً غير مسبوق، بمطالبة كبار الضباط بأداء «قسم» أن يشاركوه المعلومات، وأن يبلغوه إذا أصدر «ترامب» أمرًا بإطلاق أسلحة نووية، وفقًا للكتاب، وفي مكالمة جرت في 8 يناير بين رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» و«ميلي»، تناول الثنائي الحديث عن حالة «ترامب» العقلية، وجاء فيها: «لا يمكن توقع ما يمكن أن يفعله. أنت تعلم أنه مجنون»، ورد ميلي: «أتفق معك في كل شيء». كما اتصل «ميلي» بنظيره الصيني الجنرال «لي زوشنج» مرتين، لطمأنته بأنه لا يوجد خطر من ضربة أو عمل عسكري غير متوقع في الأيام الأخيرة لترامب في المنصب، وفقًا للكتاب، قال له ميلي في مكالمة: «أريد أن أؤكد لكم أن الحكومة الأمريكية مستقرة، وأن كل شيء سيكون على ما يرام، ونحن ثابتون بنسبة 100٪. وكل شيء على ما يرام. لكن الديمقراطية يمكن أن تكون قذرة في بعض الأحيان». وأضاف ميلي: «إذا كنا سنهاجم، فسوف أتصل بك في وقت مبكر، لن يكون هجوما مفاجئا».

«ترامب» يحاول استمالة «بنس» للبقاء في السلطة

مضي الكتاب في تضمين تفاصيل جديدة حول جهود ترامب لجعل نائب الرئيس مايك بنس لمنع الكونجرس من التصديق على انتخاب الرئيس بايدن، فيما يفترض أن يكون إجراءً احتفاليًا في 6 يناير، ويذكر الكتاب أن ترامب فقد أعصابه خلال محاولة أخيرة ليلة 5 يناير لإقناع بنس بالوقوف إلى جانبه، وأصر النائب على أنه ملزم دستوريًا برئاسة الكونجرس. وهنا سأل ترامب بنس «ألن يكون الأمر ممتعًا إذا كنت تستطيع القيام بذلك؟» وبحسب الكتاب ، أجاب بنس: «لا، هذا غير ممكن».