إسعاف أسرة أصيبت باختناق بسبب تسرب الغاز.. ومغادرتها مستشفى بني سويف

صرح أطباء مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم، بخروج أسرة مكونة من زوجين و4 من الأبناء، بعد تحسن حالتهم، وذلك عقب تلقيهم العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إثر إصابتهم باختناق واستنشاقهم الغاز داخل منزلهم بقرية تزمنت، التابعة لمركز بني سويف.

بلاغ بإصابة أسرة بإختناق

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة زوج وزوجته و4 من أبنائهما، باختناق، إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية تزمنت الشرقية، التابعة لمركز بني سويف.

وضع المصابين على جهاز الأكسجين ومتابعتهم

ووجّه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وإجراء كافة الفحوصات لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكد مدير مستشفى بني سويف التخصصي، على تلقي المصابين العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، والتي تضمنت توقيع أطباء قسم الاستقبال الكشف الطبي عليهم، ووضعهم على جهاز الأكسجين، ومتابعتهم على مدار 12 ساعة كاملة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، الأسرة المكونة من 6 أفراد، وهم الأب، عبد الحميد نعمان طلبة، 52 سنة، وزوجته هالة سيد أبو سيف، 45 سنة، وأبنائهما، أبو بكر، 14 سنة، ومصطفى، 17 سنة، وعمر، 20 سنة، ويوسف، 6 سنوات، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم، تبين أن حالاتهم متوسطة، وتم وضعهم على الأوكسجين بالاستقبال، ثم مغادرتهم المستشفى.