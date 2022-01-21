إصابة أسرة كاملة باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم في بني سويف

أصيبت أسرة كاملة، مساء اليوم الجمعة، مكونة من زوجين و4 من أبنائهما، باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة زوج وزوجته و4 من أبنائهما، باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي الأسرة المكونة من 6 أفراد وهم الأب «عبد الحميد نعمان طلبه 52 سنة، وزوجته هاله سيد أبو سيف 45 سنة، وأبنائهم أبو بكر 14 سنة، ومصطفى 17 سنة، وعمر 20 سنة، ويوسف 6 سنوات، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين أن حالاتهم متوسطة، وتم وضعهم على جهاز الأوكسجين بالاستقبال، ووضعهم تحت الملاحظة.

النيابة تطالب في التحقيق في الواقعة

ووجّه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.