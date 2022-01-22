وفاة الشاعر حمدي منصور.. وابنته: سافر لشقيقه «عبدالرحيم» ومن يحبهم

أعلنت الكاتبة الصحفية مي منصور وفاة والدها الشاعر حمدي منصور، الشقيق الأصغر للشاعر الراحل عبدالرحيم منصور.

وأضافت مي منصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أبويا الشاعر الكبير حمدي منصور في ذمة الله، أبويا وابني البكري خلاص سافر قابل عبد الرحيم منصور وعالية وعماتي وجدتي راح لكل اللي بيحبهم ابويا مات».

من هو حمدي منصور:

حمدى منصور مولود فى 12 ديسمبر 1949، ويعد أحد مقاتلي حرب أكتوبر 1973 ضمن قوات القطاع الأوسط، حسب ما ذكر في حوار صحفي سابق له.

وذكر الشاعر أمجد ريان عن حمدي منصور، في أحد مقالاته: «استفدت منه استفادات جذرية غيرت مجرى حياتى، وغيرت طبيعة ثقافتى وطبيعة توجههى، ولا أنسى على سبيل المثال يوم أن عبر لى عن رفضه لما يكتبه الشعراء التقليديون، وأنا ساعتها فى إطار ثقافتى الرومانسية البسيطة، وفى إطار ما تعلمته من والدى، وما تلقنته من المدرسة، ومن وسائل الإعلام، كنت أعد كامل الشناوى علماً كبيراً من أعلام الشعر المصرى، وشيئاً فشيئاً عرفنى الشاعر “حمدى منصور” معنى الشعر الثورى، وأنا مددت الخط على استقامته بعد ذلك».

وأوضح «ريان»: «ربطتنى بالشاعر حمدى منصور صداقة قوية، وكنت دائم الزيارة له فى بيته، وتعرفت على والده ووالدته رحمهما الله.. وأعتقد أن خبرة أبيه التى تشكل ثقافة شعبية عريضة، كانت السبب من وراء شاعرية الأخوين عبد الرحيم، وحمدى، وإن كان حمدى قد أخبرنى أن أمه حكاءة من الدرجة الأولى، وكان لها محفوظ كبير من الشعر الشعبى والأدوار والمواويل، وأنها بالفعل كانت صاحبة تأثير كبير على أخيه وعليه بامتداد حياتها».